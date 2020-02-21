Президент Путин повысил в звании начальника ФСИН по Челябинской области

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:27:58+03:00

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На портале правовой информации опубликована новость о том, что начальник ГУ ФСИН по Челябинской области Виктор Брант получил звание генерал-лейтенанта внутренней службы. Соответствующий указ, как сообщает сайт up74.ru, подписал президент России Владимир Путин.

Брант возглавляет ГУ ФСИН Челябинской области с 10 марта 2014 года. Генерал-лейтенанту 51 год. С 1995 года он служит в органах исполнения наказаний. В регион он переведен из Сахалинской области.

Кстати, в структуре ФСИН Челябинской области 20 учреждений УИС: 11 мужских колоний, две женских. Есть так же тюрьма, четыре СИЗО, лечебно-профилактическое и лечебно-исправительное учреждение, колония-поселение.

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ИСТОЧНИК KP.RU