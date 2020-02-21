В Челябинске мужчинам окажут психологическую помощь

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:32:58+03:00

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Все для профилактики домашнего насилия: в челябинском Кризисном центре открылось отделение по психологической помощи мужчинам, склонным к агрессии к членам семьи.

Учреждение работает с проблемами семейного неблагополучия уже 12 лет. И если раньше, центр оказывал помощь женщинам, которые пострадали от домашнего насилия, то теперь и мужчины могут получить психологическую консультацию. Кроме того, специалисты будут помогать молодым папам, а также отцами-одиночками.

Помимо психологической поддержки, в центре также будут проводить групповые тренинги, а также будут оказывать необходимую правовую и юридическую помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU