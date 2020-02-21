В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:51:35+03:00

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День защитника отечества пройдет без выбросов: с 21 по 23 февраля в шести городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Об этом сообщили эксперты регионального министерства экологии.

— Предприятиям предписано снизить выбросы на 15-20 процентов от установленных нормативов. Ситуация находится под контролем надзорных ведомств, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Режим будет действовать в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Магнитогорске. При этом, как добавили в министерстве экологии, для проверки качества воздуха в городах будут работать передвижные станции мониторинга.

СПРАВКА КП

Если вы стали свидетелем нарушения режима, вы можете сообщить об этом в интернет-приемную министерства экологии, в официальных аккаунтах ведомства в ВКонтакте и Instagram, а также по следующим номерам:

+ 7 (908) 094-00-64 — дежурный инспектор Росприроднадзора;

+7 (351) 263-54-79 — отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии;

+7 (906) 890-96-70 — круглосуточная экологическая приемная минэкологии (доступно в WhatsApp и Viber).

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ИСТОЧНИК KP.RU