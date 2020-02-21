2020-02-21T19:51:35+03:00
Общество

В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ

В столице Южного Урала будут работать передвижные лаборатории
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Ведомство призывает горожан сообщать о нарушениях режимаВедомство призывает горожан сообщать о нарушениях режимаФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

День защитника отечества пройдет без выбросов: с 21 по 23 февраля в шести городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени. Об этом сообщили эксперты регионального министерства экологии.

— Предприятиям предписано снизить выбросы на 15-20 процентов от установленных нормативов. Ситуация находится под контролем надзорных ведомств, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Режим будет действовать в Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино, Карабаше и Магнитогорске. При этом, как добавили в министерстве экологии, для проверки качества воздуха в городах будут работать передвижные станции мониторинга.

СПРАВКА КП

Если вы стали свидетелем нарушения режима, вы можете сообщить об этом в интернет-приемную министерства экологии, в официальных аккаунтах ведомства в ВКонтакте и Instagram, а также по следующим номерам:

+ 7 (908) 094-00-64 — дежурный инспектор Росприроднадзора;

+7 (351) 263-54-79 — отдел регионального государственного экологического надзора минэкологии;

+7 (906) 890-96-70 — круглосуточная экологическая приемная минэкологии (доступно в WhatsApp и Viber).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ
В Челябинске мужчинам окажут психологическую помощь
Пустырь в центре Челябинска превратят в модный сквер
В Челябинске пройдут старты памяти «Снежных призраков»
Президент Путин повысил в звании начальника ФСИН по Челябинской области
И рыбу, и мясо: в Челябинской области уничтожили 135 кг продуктов
В Челябинске 23 февраля мужчин в музей пустят почти бесплатно
ВТБ и Уральский институт управления — РАНХиГС заключили соглашение о сотрудничестве
В Челябинске выпускник школы готовится к ЕГЭ по китайскому языку
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
В Челябинске пройдут соревнования памяти бойцов Уральских лыжных батальонов
Неужто опять метеорит: в Челябинской области жителей напугали огненные всполохи
В Челябинске оштрафовали горе-юристов
В Челябинске определены автобусные перевозчики в аэропорт
Забор в промзоне Челябинска превратили в арт-объект
В Челябинске обнаружен идеальный зооприют
Ограждение на ЧМК превратили в картинную галерею под открытым небом
Чиновники рассказали, почему в школах Челябинской области детям дали ледяное молоко
В Магнитогорске угонщик автомобиля попался, застряв в сугробе
Распродажа текстиля в Челябинске: где сделать выгодные покупки для себя и близких
В Челябинской области транспортные полицейские задержали наркоторговца
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
В Челябинске возродят отель, закрытый после рейдерского захвата
В Челябинске на Дне зимних видов спорта пройдут мастер-классы
В Челябинской области отменен карантин по гриппу