В Челябинске выполнили сложную операцию беременной женщине
Союз хирургов и акушеров-гинекологов: именно так можно описать то, как челябинские врачи делали сложную операцию на руке беременной женщине. Об этом рассказали специалисты ГКБ №9.
24-летняя женщина, которая находится на 32 неделе беременности, попала в больницу из-за падения на улице. Поскользнувшись на льду, пациентка получила получила серьезный перелом плечевой кости, который потребовал срочной операции под анестезией. Однако из-за позднего срока, лекарства могли негативно сказаться на ребенке. Поэтому врачам ГКБ №9 пришлось сформировать настоящий союз из хирургов, проводивших операцию, и акушеров, которые следили за состоянием плода.
— Для этого мы выбрали проводниковую анестезию. Вреда будущему ребенку она не наносит. При таком типе обезболивания блокируются нервы, которые ведут к чувствительности конечности. При этом пациентка оставалась в сознании, — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Андрей Анцупов.
Операция прошла успешно. Сейчас женщина готовится к выздоровлению, а никаких угроз для беременности нет.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU