В Челябинске выполнили сложную операцию беременной женщине

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:18:30+03:00

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Союз хирургов и акушеров-гинекологов: именно так можно описать то, как челябинские врачи делали сложную операцию на руке беременной женщине. Об этом рассказали специалисты ГКБ №9.

24-летняя женщина, которая находится на 32 неделе беременности, попала в больницу из-за падения на улице. Поскользнувшись на льду, пациентка получила получила серьезный перелом плечевой кости, который потребовал срочной операции под анестезией. Однако из-за позднего срока, лекарства могли негативно сказаться на ребенке. Поэтому врачам ГКБ №9 пришлось сформировать настоящий союз из хирургов, проводивших операцию, и акушеров, которые следили за состоянием плода.

— Для этого мы выбрали проводниковую анестезию. Вреда будущему ребенку она не наносит. При таком типе обезболивания блокируются нервы, которые ведут к чувствительности конечности. При этом пациентка оставалась в сознании, — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением больницы Андрей Анцупов.

Операция прошла успешно. Сейчас женщина готовится к выздоровлению, а никаких угроз для беременности нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU