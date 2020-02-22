Это не дорблю: в Челябинской области делали сыр из просроченного молока

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:48:45+03:00

Как отметили в Россельхознадзоре, просрочка нередко попадет на фабрики, однако обычно из нее не делают продукцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Вредная моцарелла и сугулуни: Россельхознадзор по Челябинской области изъял более 92 килограмм сыра, сделанного из просроченного молока. Как рассказали в пресс-службе ведомства, предприятие из Верхнеуральска планировало поставить продукцию на прилавки магазинов.

При этом, как выяснилось сотрудники указывали дату производства на три дня раньше, чем сыр был сделан. Всего производителю удалось реализовать 62 килограмма адыгейского сыра, 16 килограммов моцареллы, 13 килограммов сыра чечил, 2,8 килограмма сулугуни и килограмм брынзы.

Инспекторы Россельхознадзора выписали владельцам предприятие предписание. Производитель обязан устранить недостатки через два месяца. До этого фабрика будет закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU