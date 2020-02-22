2020-02-22T11:40:31+03:00
Общество

У мэра Челябинска появился новый зам

До этого чиновник работал в качестве и.о.
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В мэрии Челябинска новые назначения. Теперь руководителем аппарата администрации города и заместителем Натальи Котовой стал Валерий Смирнов, который ранее занимал ту же должность как исполняющий обязанности.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, будучи уроженцем Миасса, чиновник работает в администрации на разных должностях с 1999 года. В основном занимался военно-шефской работой и взаимодействием с правоохранительными органами. Кроме того, чиновник является председателем избирательной комиссии города Челябинска на общественных началах.

Официально в статусе руководителя аппарата Смирнова представили 12 февраля. До этого с ноября 2019 года он выступал на этой должности в качестве исполняющего обязанности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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