У мэра Челябинска появился новый зам

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:40:31+03:00

До этого чиновник работал в качестве и.о.

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В мэрии Челябинска новые назначения. Теперь руководителем аппарата администрации города и заместителем Натальи Котовой стал Валерий Смирнов, который ранее занимал ту же должность как исполняющий обязанности.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, будучи уроженцем Миасса, чиновник работает в администрации на разных должностях с 1999 года. В основном занимался военно-шефской работой и взаимодействием с правоохранительными органами. Кроме того, чиновник является председателем избирательной комиссии города Челябинска на общественных началах.

Официально в статусе руководителя аппарата Смирнова представили 12 февраля. До этого с ноября 2019 года он выступал на этой должности в качестве исполняющего обязанности.

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ИСТОЧНИК KP.RU