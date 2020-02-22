2020-02-22T15:26:32+03:00
Происшествия

В Челябинске в массовой драке убили подростка

Причины конфликта пока неизвестны
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Подростка нашли напротив противотуберкулезного диспансера. Фото: Яндекс.КартыПодростка нашли напротив противотуберкулезного диспансера. Фото: Яндекс.Карты
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В Челябинске в ночь с 21 на 22 февраля в массовой драке погиб подросток. Перепалка произошла напротив здания противотуберкулезного диспансера на улице Воровского.

Фотографиями и видео с места происшествия начали делиться пользователи социальных сетей. По предварительной информации, в потасовке парня несколько раз ударили ножом. Через некоторое время на месте появились сотрудники полиции и скорой помощи, однако молодого человека не удалось спасти.

Пользователи также сообщают об еще одном подростке, пострадавшем в драке. Однако пока комментарий от Следственного комитета нам получить не удалось.

В Челябинске на Воровского убили человека.Автор: Регион-74. Челябинск, vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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