В Челябинске в массовой драке убили подростка
В Челябинске в ночь с 21 на 22 февраля в массовой драке погиб подросток. Перепалка произошла напротив здания противотуберкулезного диспансера на улице Воровского.
Фотографиями и видео с места происшествия начали делиться пользователи социальных сетей. По предварительной информации, в потасовке парня несколько раз ударили ножом. Через некоторое время на месте появились сотрудники полиции и скорой помощи, однако молодого человека не удалось спасти.
Пользователи также сообщают об еще одном подростке, пострадавшем в драке. Однако пока комментарий от Следственного комитета нам получить не удалось.
В Челябинске на Воровского убили человека.Автор: Регион-74. Челябинск, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU