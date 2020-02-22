В Челябинске субботники начнутся раньше, чем обычно
Мы не будем заставлять горожан брать в руки грабли: мэрия Челябинска объявила, что субботники в городе начнутся на неделю раньше, 20 марта. Об этом рассказал глава отдела информационной политики Владимир Сафонов.
Решение об этом было принято во время совещания мэра Наталья Котова с подчиненными по вопросам благоустройства города, которое прошло субботним утром 22 февраля
— Субботники будут проводить сотрудники муниципальных и коммунальных организаций, а также управляющих компаний, — подтвердил пресс-секретарь.
Раньше на городские субботники коммунальщики начинали выходить с первого апреля, однако прогноз погоды позволяет начать уборку раньше.
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ИСТОЧНИК KP.RU