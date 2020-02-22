В Челябинске поймали мужчину, который срывал украшения с ушей

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:39:40+03:00

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Украл, сбыл, заработал: в Челябинске мужчина срывал серьги с ушей женщин прямо у подъездов. О поимке опасного преступника рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

По мнению правоохранителей, мужчина совершил как минимум восемь краж. Преступник находил себе жертву, после чего шел за ней до ее дома, где и срывал серьги. Делал он это не из любви к украшениям, а из страсти к деньгам. Все украденные серьги злоумышленник сбывал в ломбардах, после чего тратил полученные деньги. Теперь же мужчине грозит до семи лет лишения свободы по статье о грабеже.

Сотрудники полиции также просят горожан сообщить о том, причастен ли преступник к другим подобным случаям. Если вы узнали мужчину, сообщите об этом в правоохранительные органы.

СПРАВКА КП

Если вы знаете что-то о подозреваемом, сообщите об этом дежурной части Управления МВД России по Челябинску: 8 (351) 266-14-14, 265-02-00 либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU