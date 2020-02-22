В Челябинске презентуют российский фильм-лауреат Каннского фестиваля

22 Февр. 2020 2020-02-22T16:59:29+03:00

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В Челябинске пройдет презентация фильма-альманаха «Счастье в конверте». Режиссер Светланы Сухановой, для которой эта картина стала дебютной, презентует свой фильм, проехав через всю страну с автобусным промо-туром. В столицу Южного Урала кино покажут в кинотеатре Мегаполис уже в этот понедельник, 24 февраля в 15:00.

— Сегодня вокруг нас очень много злобы и негатива. Мне хотелось этим фильмом сделать мир немножко добрее, светлее, радостнее и волшебнее, — говорит Светлана Суханова. — Наша картина призывает зрителей ощутить момент «здесь и сейчас» и наконец-то честно поговорить с самим собой.

Три новеллы фильма, одна из которых получила приз Каннского фестиваля, снимались в разных регионах страны, и каждом из них на съемки приглашали местных артистов: авторам фильма хотелось познакомить зрителя с неизвестными, но талантливыми актерами. На детскую роль был организован открытый народный кастинг и утвержден юный дебютант из Петербурга, а исполнительницей главной роли в одной из новелл стала звезда дубляжа Юлия Рудина, чьим голосом говорят героини многих голливудских картин.

АННОТАЦИЯ К ФИЛЬМУ

Три трогательные истории из разных уголков огромной страны, о ее жителях, о любви и дружбе, о чуде и вере в мечту…

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