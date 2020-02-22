2020-02-22T17:33:25+03:00
Спорт

«Трактор» поставил рекорд в матче с «Сибирью»

Черно-белые с «сухим» счетом выиграли у новосибирцев, а Лукаш Седлак обновил голевое достижение клуба
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: ХК «Трактор»Фото: ХК «Трактор»
Изменить размер текста:

В пяти последних матчах «Трактор» выиграл трижды. Однако это не помогло челябинцам подняться с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. Перед сегодняшней игрой отставание от идущего 11-м «Адмирала» исчислялось пятью очками.

«Сибирь» в отличие от «Трактора», который потерял надежду попасть в плей-офф, уже обеспечила себе место в восьмерке сильнейших. А в нынешнем сезоне черно-белые дважды уступили сибирякам и один раз добились успеха в овертайме.

В этом матче челябинцы открыли счет в начале второго периода — гол на счету Ника Бэйлена. В середине третьего Томаш Гика укрепляет преимущество хозяев — 2:0. За пять минут до сирены еще один легионер «Трактора» Лукаш Седлак доводит счет до 3:0, а спустя минуту забрасывает еще одну шайбу — 4:0. Седлак с 23 голами становится рекордсменом «Трактора» по количеству заброшенных шайб за сезон.

Победа черно-белых ничего не дает команде. Челябинцы, повторим, не попали в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

«Трактору» в регулярном чемпионате осталось провести два матча. — 25 февраля в Москве с местным «Динамо» и 27-го дома с магнитогорским «Металлургом» (начало в 19.00).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще двое граждан Китая попали под карантин в Челябинске
«Трактор» поставил рекорд в матче с «Сибирью»
В Челябинске презентуют российский фильм-лауреат Каннского фестиваля
Мэрия Челябинска оплатит похороны погибшего в драке подростка
Друзья убитого подростка в Челябинске рассказали подробности происшествия
В Челябинске поймали мужчину, который срывал украшения с ушей
Что случилось: топ-5 событий третьей недели февраля
В Челябинске субботники начнутся раньше, чем обычно
В Челябинске в массовой драке убили подростка
У мэра Челябинска появился новый зам
Челябинские феминистки расклеили предупреждающие наклейки на спа-салонах
Алексей Текслер проверил трассу для ски-кросса в Миассе
Это не дорблю: в Челябинской области делали сыр из просроченного молока
В Карабаше пройдет масштабное обновление больницы
В Челябинске выполнили сложную операцию беременной женщине
Челябинский депутат возмущен новыми защитными экранами
В шести городах Челябинской области объявлен режим НМУ
В Челябинске мужчинам окажут психологическую помощь
Пустырь в центре Челябинска превратят в модный сквер
В Челябинске пройдут старты памяти «Снежных призраков»
Президент Путин повысил в звании начальника ФСИН по Челябинской области