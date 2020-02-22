«Трактор» поставил рекорд в матче с «Сибирью»

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:33:25+03:00

Черно-белые с «сухим» счетом выиграли у новосибирцев, а Лукаш Седлак обновил голевое достижение клуба

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В пяти последних матчах «Трактор» выиграл трижды. Однако это не помогло челябинцам подняться с последнего места в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. Перед сегодняшней игрой отставание от идущего 11-м «Адмирала» исчислялось пятью очками.

«Сибирь» в отличие от «Трактора», который потерял надежду попасть в плей-офф, уже обеспечила себе место в восьмерке сильнейших. А в нынешнем сезоне черно-белые дважды уступили сибирякам и один раз добились успеха в овертайме.

В этом матче челябинцы открыли счет в начале второго периода — гол на счету Ника Бэйлена. В середине третьего Томаш Гика укрепляет преимущество хозяев — 2:0. За пять минут до сирены еще один легионер «Трактора» Лукаш Седлак доводит счет до 3:0, а спустя минуту забрасывает еще одну шайбу — 4:0. Седлак с 23 голами становится рекордсменом «Трактора» по количеству заброшенных шайб за сезон.

Победа черно-белых ничего не дает команде. Челябинцы, повторим, не попали в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

«Трактору» в регулярном чемпионате осталось провести два матча. — 25 февраля в Москве с местным «Динамо» и 27-го дома с магнитогорским «Металлургом» (начало в 19.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU