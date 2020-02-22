Еще двое граждан Китая попали под карантин в Челябинске

22 Февр. 2020 2020-02-22T18:39:27+03:00

Всех недавно прибывших из Китая граждан для профилактики отправляют под карантин Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В регионе под наблюдением остаются около 300 человек

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Ушло девять, пришло два: в челябинский карантинный центр по коронавирусу привезли еще двух граждан КНР. В конце рабочей недели из нее выписали девять пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

— На шесть часов вечера 22 февраля в пункте временного пребывания в Челябинском областном клиническом противотуберкулезном диспансере под наблюдением врачей находятся 37 здоровых граждан КНР, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Как добавили в минздраве всего в регионе остается чуть меньше 300 пациентов, которых ежедневно проверяют на короновирус. Как отмечают в ведомстве, в Челябинской области все еще не зафиксировано случаев заражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU