2020-02-23T07:37:40+03:00
Общество

Мэр Челябинска показала, как поздравляет близких мужчин с 23 Февраля

И пожелала челябинцам душевных и физических сил
Андрей АБРАМОВ
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Наталья Котова поздравила близких с 23 Февраля.Наталья Котова поздравила близких с 23 Февраля.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Утром 23 февраля мэр Челябинска Наталья Котова выложила в личный инстаграм снимок из своего дома. На нем глава города, которую все привыкли видеть в деловой одежде, стоит в домашней кофте и фартуке. Краем селфи Наталья Петровна зацепила стопку блинов.

— Пока мои мужчины спят, напекла им блинчиков. Пользуясь случаем поздравляю всех с Днем защитника Отечества! Во все времена мужчины России — надежная защита и опора своих домов, семей и всей страны. В этот день мы не устаем благодарить всех вас за поддержку, крепкое плечо, заботу, любовь и понимание. Пусть в этот день вас окружают близкие люди, единомышленники и друзья. От всей души желаю крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, душевных и физических сил! — сопроводила снимок комментарием мэр.

У Котовой есть сын школьного возраста. По информации на 2018 год в браке она не состояла. Об этом можно судить по ее декларации о доходах.

Масленица в этом году начинается с 24 февраля. Произошло интересное наложение двух праздников. К сожалению, к 23 Февраля в Челябинске не проводят праздников для горожан.

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Мэр готовится поздравлять близких с 23 Февраля
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ИСТОЧНИК KP.RU

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