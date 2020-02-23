2020-02-23T07:55:55+03:00
Происшествия

Двойной агент: аферист выманил у жителя Челябинска деньги от имени банка

Мошенник знал имя южноуральца, что окончательно подкупило жертву
Андрей АБРАМОВ
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Аферисты выманил у челябинца 50 тысяч рублей.Аферисты выманил у челябинца 50 тысяч рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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41-летний житель Челябинска написал заявление в полицию. Сообщил, что у него с карты похитили 50 тысяч рублей. Причем сделали это под видом банковского работника.

На мобильник мужчине позвонил неизвестный и строгим деловым тоном представился работником банка. Причем обратился к собеседнику по имени отчеству, что окончательно не оставило сомнений у горожанина в достоверности звонка. Звонивший напугал: аферисты пытаются списать с вашей карты деньги, чтобы спасти их нужно перевести на другой счет.

— После этого злоумышленник выманил номер банковской карты и код из SMS. Получив сведения, он похитил около 50 000 рублей. Возбуждено дело о краже. По статье грозит до шести лет колонии, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

НА ЗАМЕТКУ

В последнее время в Челябинске участились случаи мошенничеств. Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому, такие запросы осуществляют только мошенники.

Следует помнить, что полиция не выплачивают компенсаций за ранее купленные вами БАДы, лекарственные препараты, медицинские услуги или иной причиненный вам ущерб. Такие звонки совершают только мошенники, даже если они называют вас по имени и отчеству. Не переводите свои денежные средства по указанию незнакомцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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