«Эвакуация в подарок защитникам Отечества»: в Челябинске возмутились вывозу на штрафстоянку в праздники

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:05:50+03:00

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Утром 23 февраля в спальные районы Челябинска нагрянули эвакуаторы. Они безжалостно сгребали все авто, оставленные в межквартальных проездах.

— На Братьев Кашириных сегодня рейд. Приехали эвакуаторы и грузят автомобили, которые стоят на газонах и тротуарах. Это, конечно, все замечательно и правильно, но могли хотя бы в праздник не портить мужчинам настроение. Мне кажется, это как-то не по человечески, — рассказала челябинка Любовь Иванова.

В соцсетях корреспонденту КП-Челябинск удалось найти и похвалу работе эвакуаторов.

— Твоя машина — не моя проблема! Почему я должна обходить ее, марать одежду? Ставьте свои колымаги на стоянки. А то денег на автомобиль накопили, извольте свои вещи хранить не в местах общего пользования, — пишут горожане.

В мэрии же рассказали, что на очистку дорог 23 февраля вышли 127 едениц техники. Вот бы дорожники не забыли про проезды к дворам и тротуары, с которых вывозят авто.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1396" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/762491" frameborder="0"></iframe> Забирают на штрафстоянку.Видео: instagram.com/lubov.realtor/

Куда звонить, если не нашли свой автомобиль там, где вы его оставили

Телефон ГИБДД Челябинска — (351) 256-30-02, 254-99-54. Здесь можно проверить, вдруг вашу машину не забирали, а угнали.

Телефон штрафстоянки — (351)223-05-45.

А вот здесь мы описали механизм, как забрать машину со штрафстоянки в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU