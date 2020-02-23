«Эвакуация в подарок защитникам Отечества»: в Челябинске возмутились вывозу на штрафстоянку в праздники
Утром 23 февраля в спальные районы Челябинска нагрянули эвакуаторы. Они безжалостно сгребали все авто, оставленные в межквартальных проездах.
— На Братьев Кашириных сегодня рейд. Приехали эвакуаторы и грузят автомобили, которые стоят на газонах и тротуарах. Это, конечно, все замечательно и правильно, но могли хотя бы в праздник не портить мужчинам настроение. Мне кажется, это как-то не по человечески, — рассказала челябинка Любовь Иванова.
В соцсетях корреспонденту КП-Челябинск удалось найти и похвалу работе эвакуаторов.
— Твоя машина — не моя проблема! Почему я должна обходить ее, марать одежду? Ставьте свои колымаги на стоянки. А то денег на автомобиль накопили, извольте свои вещи хранить не в местах общего пользования, — пишут горожане.
В мэрии же рассказали, что на очистку дорог 23 февраля вышли 127 едениц техники. Вот бы дорожники не забыли про проезды к дворам и тротуары, с которых вывозят авто.
Забирают на штрафстоянку.Видео: instagram.com/lubov.realtor/
Куда звонить, если не нашли свой автомобиль там, где вы его оставили
Телефон ГИБДД Челябинска — (351) 256-30-02, 254-99-54. Здесь можно проверить, вдруг вашу машину не забирали, а угнали.
Телефон штрафстоянки — (351)223-05-45.
А вот здесь мы описали механизм, как забрать машину со штрафстоянки в Челябинске.
ИСТОЧНИК KP.RU