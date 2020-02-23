Кубок мира по фристайлу, который проходил в Челябинской области, выиграли шведы
В Миассе завершился Кубок мира по фристайлу. Это вид лыжного спорта, который включен в программу зимних Олимпийских игр. Чемпионами стали спортсмены из Швеции Фанни Смит и Марк Бишофебергер в женском и мужском зачетах соответственно. Россияне не выиграли ни одной медали. Среди аутсайдеров южноуральцы Игорь Омелин, Кирилл Гладков и Анастасия Чирцова.
— Четвертый год подряд мы принимаем в «Солнечной долине» Кубок мира. Для многих участников эти склоны уже стали родными. Кто-то приехал сюда впервые. Мы одинаково рады приветствовать и новичков турнира и признанных звезд фристайла. Желаю быстрых спусков и уверенности в собственных силах, а болельщикам — ярких эмоций и хорошего настроения, — приветствовал в финальный день соревнования гостей губернатор Алексей Текслер.
Участие в стартах приняли более 100 спортсменов из 15 стран мира. Победитель и победительница этапа получили короны и медали, изготовленный златоустовскими мастерами.
ПОБЕДИТЕЛИ
Женский зачет
I место — Фанни Смит (Швеция).
II место — Мариэль Берже-Саббатель (Франция).
III место — Даниэль Майер (Германия).
Мужской зачет
I место — Марк Бишофебергер (Швеция).
II место — Кевин Друри (Канада).
III место — Арно Боволента (Франция).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU