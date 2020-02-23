Кубок мира по фристайлу, который проходил в Челябинской области, выиграли шведы

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:11:27+03:00

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В Миассе завершился Кубок мира по фристайлу. Это вид лыжного спорта, который включен в программу зимних Олимпийских игр. Чемпионами стали спортсмены из Швеции Фанни Смит и Марк Бишофебергер в женском и мужском зачетах соответственно. Россияне не выиграли ни одной медали. Среди аутсайдеров южноуральцы Игорь Омелин, Кирилл Гладков и Анастасия Чирцова.

— Четвертый год подряд мы принимаем в «Солнечной долине» Кубок мира. Для многих участников эти склоны уже стали родными. Кто-то приехал сюда впервые. Мы одинаково рады приветствовать и новичков турнира и признанных звезд фристайла. Желаю быстрых спусков и уверенности в собственных силах, а болельщикам — ярких эмоций и хорошего настроения, — приветствовал в финальный день соревнования гостей губернатор Алексей Текслер.

Участие в стартах приняли более 100 спортсменов из 15 стран мира. Победитель и победительница этапа получили короны и медали, изготовленный златоустовскими мастерами.

ПОБЕДИТЕЛИ

Женский зачет

I место — Фанни Смит (Швеция).

II место — Мариэль Берже-Саббатель (Франция).

III место — Даниэль Майер (Германия).

Мужской зачет

I место — Марк Бишофебергер (Швеция).

II место — Кевин Друри (Канада).

III место — Арно Боволента (Франция).

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ИСТОЧНИК KP.RU