Жителей Копейска напугал большой пожар на складах

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:45:08+03:00

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Днем 23 февраля жители Копейска заметили гигантское черное облако на горизонте. Оказалось, что горят складские помещения, которые находятся неподалеку от границы с Челябинском. Часть из них используют для гимнастической секции.

— Ужас, мой сын там занимается. Они недавно только ремонт хороший сделали, столько сил вложили, — написала в соцсетях горожанка Вероника Максимова.

На место оперативно прибыли несколько пожарных расчетов. По предварительным данным, никто не пострадал. Занятий не проводили. Причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Точную причину пожара установит спецкомиссия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/762544" frameborder="0"></iframe> Пожар на Копейском шоссе.

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ИСТОЧНИК KP.RU