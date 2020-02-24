2020-02-24T08:29:41+03:00
Общество

Зараженных нет, но 37 человек на карантине: Челябинская область продолжает бороться с коронавирусом

Основной упор сделан на контроль за гражданами Китая
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Всех, кто мог заболеть, держат на карантине.Всех, кто мог заболеть, держат на карантине.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В Челябинской области остался единственный карантинный центр по коронавирусу. Он расположен в Челябинске, в стенах областного противотуберкулезного диспансера. На утро 24 февраля под наблюдением здесь остаются 37 граждан Китая.

— Признаков инфекционных заболеваний ни у кого нет. Граждане проходят ежедневный осмотр врачами. Порядок на территории диспансера обеспечивают силы Росгвардии, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории области нет. Для оперативного выявления вируса регион закупил 3200 тест-полосок, которые позволяют проводить специфический анализ крови в самом Челябинске и выдавать результат в течение четырех-пяти часов.

В то же время на Южном Урале продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа. Свежих случаев заражения гораздо меньше. Поэтому уже завтра, с 25 февраля, в школах Челябинска отменяется карантин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«За хлебом — на лыжах»: жители курортного села в Челябинской области пожаловались на снег по колено
Зараженных нет, но 37 человек на карантине: Челябинская область продолжает бороться с коронавирусом
«Рядом площадь, парк и храм»: жители Магнитогорска требуют открыть на месте пивнушки ЗАГС
Жителей Копейска напугал большой пожар на складах
Неделя в Челябинске начнется со снегопадов
Обвиняемого в убийстве 17-летнего студента в Челябинске отправили в изолятор на два месяца
Кубок мира по фристайлу, который проходил в Челябинской области, выиграли шведы
«Эвакуация в подарок защитникам Отечества»: в Челябинске возмутились вывозу на штрафстоянку в праздники
«Слоненок с соблазнительными изгибами»: красавицу плюс-сайз из Челябинска показали в шоу «Модель XL»
Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование об убийстве 17-летнего челябинца
Двойной агент: аферист выманил у жителя Челябинска деньги от имени банка
Мэр Челябинска показала, как поздравляет близких мужчин с 23 Февраля
Еще двое граждан Китая попали под карантин в Челябинске