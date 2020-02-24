Зараженных нет, но 37 человек на карантине: Челябинская область продолжает бороться с коронавирусом
В Челябинской области остался единственный карантинный центр по коронавирусу. Он расположен в Челябинске, в стенах областного противотуберкулезного диспансера. На утро 24 февраля под наблюдением здесь остаются 37 граждан Китая.
— Признаков инфекционных заболеваний ни у кого нет. Граждане проходят ежедневный осмотр врачами. Порядок на территории диспансера обеспечивают силы Росгвардии, — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории области нет. Для оперативного выявления вируса регион закупил 3200 тест-полосок, которые позволяют проводить специфический анализ крови в самом Челябинске и выдавать результат в течение четырех-пяти часов.
В то же время на Южном Урале продолжается эпидемия ОРВИ и гриппа. Свежих случаев заражения гораздо меньше. Поэтому уже завтра, с 25 февраля, в школах Челябинска отменяется карантин.
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ИСТОЧНИК KP.RU