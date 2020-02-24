«За хлебом — на лыжах»: жители курортного села в Челябинской области пожаловались на снег по колено
Жители села Серпиевка в Катав-Ивановском районе, где расположены пещеры с рисунками древнего человека, выложили в соцсети небольшой ролик, в котором рассказывают о том, как им приходится выживать, когда в деревне нет туристов.
Одна из местных жительниц сняла на видео свою подругу, идущую из магазина. Женщина пробирается к дому по колено в снегу. Чтобы набрать сил, ей приходиться делать передышки.
— Шагай, не буксуй. Я тебя на видео снимаю, — поторапливает подругу соседка.
Этой зимой селяне с трудом пробираются к своим домам. И публично просят беспечную администрацию раздать им лыжи. В то, что дороги когда-то почистят, никто не верит.
— Это же особо охраняемая территория. За вход в пещеры нашлись «охранники» деньги взимать, а снег не чистят. Это хамство бизнеса и властей, — замечают читатели паблика «Алексей Текслер Помоги».
По снегу за хлебом в Челябинской области..Видео: сообщество "Алексей Текслер Помоги".
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ИСТОЧНИК KP.RU