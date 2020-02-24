2020-02-24T10:43:51+03:00
Происшествия

«Подозрительный тип ждал на выходе»: житель Челябинска пропал на парковке у магазина

В деле замешен неизвестный мужчина
Лидия ПЕСКОВА
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Семен Тютюев сел в машину к неизвестному и пропал с парковки у магазина. Фото: из семейного архива.Семен Тютюев сел в машину к неизвестному и пропал с парковки у магазина. Фото: из семейного архива.
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В Челябинске вторые сутки разыскивают Семена Тютюева, который пропал с парковки у магазина «Лента» на улице Академика Сахарова в ночь на 22 февраля. Ближе к получи Семен заехал в магазин, но домой уже не вернулся. Супруга пропавшего рассказала, при каких обстоятельствах исчез мужчина. Их восстановили по записям видеокамер.

— Сразу же за Семеном в магазин зашел неизвестный мужчина. Он первым совершил покупки и ждал Семена на выходе. Там состоялся короткий разговор. Потом Семен и этот человек вместе дошли до автомобиля моего мужа. Муж положил свои покупки в багажник. После этого они вдвоем сели в стоящую рядом машину. Далее ничего не известно, — рассказывает челябинка в социальных сетях.

На одном видео также видно, что незнакомец купил скотч и перчатки.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области подтвердила, что обращение женщины о пропаже мужа зарегистрировано в правоохранительных органах.

— Ведется доследственная проверка, — говорят в ведомстве.

Если вы были свидетелем ночной встречи или знаете, что случилось с Семеном, позвоните в полицию по номеру «112».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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