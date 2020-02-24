2020-02-24T13:34:31+03:00
Общество

На тропе пенсионеров в городском бору Челябинска рубят деревья

Происходящее объяснили в министерстве экологии региона
Лидия ПЕСКОВА
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Городской бор - любимое место отдыха горожан.Городской бор - любимое место отдыха горожан.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В городском бору снова слышен визг бензопилы. И челябинцев это не на шутку тревожит. Многие опасаются, что лесорубы зачищают место под очередную новомодную стройку. На происходящее горожане жалуются в социальных сетях.

Чиновники призывают отнестись к ситуации с пониманием и не нагнетать панику.

— Никаких застроек не будет. Идет санитарная вырубка. Городской бор очищают от старых и больных деревьев, которые могут нанести урон лесу и гуляющим там горожанам, — заверил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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