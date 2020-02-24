2020-02-24T14:42:31+03:00
Общество

Школьники Челябинска выходят с карантина. Когда каникулы?

Не отменят ли долгожданные выходные весной
Лидия ПЕСКОВА
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Учиться школьники будут недолго - впереди каникулы!Учиться школьники будут недолго - впереди каникулы!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 25 февраля, в школах Челябинска заканчивается карантин. Учащиеся с 1 по 11 классы возвращаются в классы.

Карантин начался 5 февраля и длился три недели. На его продолжительность повлияла сложная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также угроза распространения коронавируса. Вместе со школами были закрыты все муниципальные учреждения дополнительного образования: творческие кружки, музыкальные школы и спортивные секции.

У многих первоклашек карантин совпал с дополнительными каникулами, которые выпадают на середину февраля.

Не сократят ли и не отменят ли из-за этого весенне каникулы в школах?

— Из-за карантина каникулы могут немного сдвинуть, но отменять их совсем нельзя, ведь на карантине дети не отдыхают, а продолжают учиться дистанционно. Поэтому каникулы все же должны быть у всех учащихся, — объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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