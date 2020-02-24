На горнолыжном курорте в Челябинской области экстренно остановили подъемник с людьми
На горнолыжном курорте в Миассе прошел Кубок мира FIS по фристайлу. Первый день соревнований, 22 февраля, омрачил неприятный инцидент. Подъемник с людьми пришлось остановить из-за того, что в какой-то момент люди в воздухе стали цепляться ногами за кабель телекомпании, освещавшей Кубок.
Судя по всему, тросс, который держал кабинки, просел под тяжестью пассажиров. В результате ноги спортсменов оказались в опасной близости от телекабеля, протянутого поперек линии подъема.
Сначала за кабель зацепились лыжи одного из участников соревнований. Пострадавшему, правда, удалось избежать травм — лыжи отцепились от ботинок и улетели вниз. Следующая кабинка просела еще больше и цепанула кабель своим каркасом. После этого подъемник на время остановили.
Во второй кабинке ехали корреспонденты городского сообщества «Свободный Миасс». Они вели прямую трансляцию с состязаний. Поэтому инцидент стал достоянием широкой публики.
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ИСТОЧНИК KP.RU