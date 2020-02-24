Уже в конце февраля в Челябинске потеплеет до +8

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:52:34+03:00

Скоро от снега ничего не останется. Фото: Алексей ФОКИН

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Март на Южном Урале считается зимним месяцем. Однако в этом году настоящая весна заглянет в Челябинск уже в конце февраля. На днях в городе потеплеет до +8 градусов.

В ночь на вторник, 25 февраля, в городе -9, а днем +1.

В среду и четверг, 26 и 27 февраля, воздух прогреется до -5 градусов, а днем синоптики обещают +4..+5 градусов.

В ночь на пятницу, 28 февраля, всего -3 градуса, а днем на солнце воздух может прогреться до +8.

В конце недели будет более прохладно, однако дни пройдут под знаком плюсовых температур: +3...+4 градуса.

Ранее синоптики Гидрометцентра России заявили о том, что март на Южном Урале будет отмечен дефицитом осадков. А во второй половине месяца горожан ждут температурные качели: холодные ночи и очень теплые дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU