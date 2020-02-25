В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады
Все детские сады в Челябинске строятся в рамках национальных проектов. А за ними контроль особый. Об этом заявила глава города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 25 февраля.
До конца года в Челябинске откроют 10 детсадов и одну школу — в микрорайоне «Парковый». При этом, шесть зданий построят инвесторы, а мэрия потом сады выкупит в муниципальную стоимость.
Как заявила Наталья Котова, радует, что сегодня все больше застройщиков подходят к вопросу освоения новых участков комплексно, возводя и социальную инфраструктуру. Так, в нынешнем году застройщики презентуют шесть детсадовских зданий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU