В Челябинске коммерсанты строят для города детские сады

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:54:15+03:00

В мэрии рассказали, сколько корпусов возведут застройщики на свои деньги

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Все детские сады в Челябинске строятся в рамках национальных проектов. А за ними контроль особый. Об этом заявила глава города Наталья Котова на аппаратном совещании в мэрии во вторник, 25 февраля.

До конца года в Челябинске откроют 10 детсадов и одну школу — в микрорайоне «Парковый». При этом, шесть зданий построят инвесторы, а мэрия потом сады выкупит в муниципальную стоимость.

Как заявила Наталья Котова, радует, что сегодня все больше застройщиков подходят к вопросу освоения новых участков комплексно, возводя и социальную инфраструктуру. Так, в нынешнем году застройщики презентуют шесть детсадовских зданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU