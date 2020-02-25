2020-02-25T09:33:16+03:00
Спорт

Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье

Степан Чистяков первым среди российских скороходов сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала почета впервые с 1998 года
Алексей МИКУШИН
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Степан Чистяков - победитель первенства мира. Фото: Международный союз конькобежцев.Степан Чистяков - победитель первенства мира. Фото: Международный союз конькобежцев.
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Чемпионат мира среди юниоров (до 20 лет) завершился в Польше. Этот турнир скороходов по программе многоборья принес Челябинску золотую медаль. Ее обладателем стал воспитанник СШОР №1 по конькобежному спорту Степан Чистяков. Кстати, Степан в последние годы не раз становился победителем и призером этапов юниорского Кубка мира.

В Польше Чистяков ровно и стабильно пробежал все четыре дистанции программы многоборья — 500, 1000, 1500 и 5000 метров, набрав в сумму 149,341 балл. Отметим, что «золото» в юниорском многоборье россияне не завоевывали аж с 1998 года! Степан Чистяков также сумел занять первое место в составе сборной России в командной гонке.

Еще одна воспитанница челябинской спортшколы Анастасия Григорьева в Польше завоевала бронзовую медаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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