Челябинец выиграл «золото» чемпионата мира среди юниоров по конькобежному спорту в многоборье

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:33:16+03:00

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Чемпионат мира среди юниоров (до 20 лет) завершился в Польше. Этот турнир скороходов по программе многоборья принес Челябинску золотую медаль. Ее обладателем стал воспитанник СШОР №1 по конькобежному спорту Степан Чистяков. Кстати, Степан в последние годы не раз становился победителем и призером этапов юниорского Кубка мира.

В Польше Чистяков ровно и стабильно пробежал все четыре дистанции программы многоборья — 500, 1000, 1500 и 5000 метров, набрав в сумму 149,341 балл. Отметим, что «золото» в юниорском многоборье россияне не завоевывали аж с 1998 года! Степан Чистяков также сумел занять первое место в составе сборной России в командной гонке.

Еще одна воспитанница челябинской спортшколы Анастасия Григорьева в Польше завоевала бронзовую медаль.

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ИСТОЧНИК KP.RU