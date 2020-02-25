«Волга» с ребенком в салоне столкнулась с двумя грузовиками в Челябинске

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:55:13+03:00

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Массовое ДТП произошло на перекрестке Меридиана с Новороссийской днем во вторник, 25 февраля. Отечественная «Волга» врезалась в «Газель», после чего выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком Iveco.

За рулем легковушки был 45-летний водитель, его увезли в больницу.

— В салоне также находился двухлетний ребенок. Он перевозился в детском автокресле, поэтому травм и не получил, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют госавтоинспекторы. Пробки на участке нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/762758" frameborder="0"></iframe> В Ленинском районе Челябинска «Волга» столкнулась с двумя грузовиками.ГИБДД Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU