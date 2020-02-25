Семья с пятилетним ребенком погибла на трассе в Челябинской области
Страшная авария произошла в Агаповском районе днем 25 февраля. На дороге между Чебаркулем и Магнитогорском столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 44-летний водитель Mercedes-Benz выполнял обгон, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser.
В машине ехала семья в двумя детьми. Выжил только один ребенок.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
— В результате ДТП водитель «Мерседеса» и его пассажирка погибли на месте происшествия. Также в машине находились дети, 11 и 5 лет. Их увезли в больницу проезжающие попутно автомобили. Девочка скончалась по дороге, а мальчик госпитализирован, сейчас находится в реанимации. Семья проживала в Верхнеуральском районе, ехала в сторону Магнитогорска, — рассказали КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
В Toyota находились двое жителей Магнитогорска, их госпитализировали.
Сейчас в произошедшем разбирается полиция.
Водителя и пассажира Toyota госпитализировали.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU