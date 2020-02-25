Семья с пятилетним ребенком погибла на трассе в Челябинской области

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:37:55+03:00

Родители скончались на месте, а их дочь— по дороге в больницу

Изменить размер текста: A A

Страшная авария произошла в Агаповском районе днем 25 февраля. На дороге между Чебаркулем и Магнитогорском столкнулись две иномарки. По предварительным данным, 44-летний водитель Mercedes-Benz выполнял обгон, выехал на «встречку» и врезался в Toyota Land Cruiser.

В машине ехала семья в двумя детьми. Выжил только один ребенок.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

— В результате ДТП водитель «Мерседеса» и его пассажирка погибли на месте происшествия. Также в машине находились дети, 11 и 5 лет. Их увезли в больницу проезжающие попутно автомобили. Девочка скончалась по дороге, а мальчик госпитализирован, сейчас находится в реанимации. Семья проживала в Верхнеуральском районе, ехала в сторону Магнитогорска, — рассказали КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В Toyota находились двое жителей Магнитогорска, их госпитализировали.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Водителя и пассажира Toyota госпитализировали.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU