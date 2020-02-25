Челябинцы передали «Счастье в конверте» жителям Башкирии

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:29+03:00

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В Челябинске состоялась премьера фильма «Счастье в конверте». В рамках промо-тура зрители встретились с продюсерами кинокартины, автором сценария и актрисы, сыгравшей почтальона, пишет «Южноуральская Панорама».

Три истории разных людей из разных частей страны по-настоящему тронули сердца зрителей. Режиссер-постановщик фильма Светлана Суханова поделилась, что этим фильмом она хочет привнести в будни людей немного волшебства.

— Сегодня вокруг нас очень много злобы и негатива. Мне хотелось этим фильмом сделать мир немножко добрее, светлее, радостнее и волшебнее. Наша картина призывает зрителей ощутить момент «здесь и сейчас» и наконец-то честно поговорить с самим собой, — отметила Светлана Суханова.

Кино-тур стартовал во Владивостоке и прошел уже в 12 городах. За время промоакции появилась традиция передавать эстафету следующим зрителям. Челябинск получил ее от Екатеринбурга и передал дальше в Уфу. В послание челябинцы назвали свой город «Метеоритным».

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ИСТОЧНИК KP.RU