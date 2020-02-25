Челябинский предприниматель стал жертвой мошенников
Ни денег, ни работы: мошенники обманули челябинского предпринимателя на 100 тысяч рублей. Подробностями неудачной сделки с изданием «Полит74» поделились в пресс-службе МВД Челябинской области.
Мужчина стал жертвой обмана, когда искал бригаду сварщиков в интернете. Позвонив на номер одного из объявлений, предпринимателю стали рассказывать о шикарной команде специалистов, которые готовы приступить к работам сразу после получения командировочных. Однако, сразу после получения 100 тысяч рублей предоплаты, мошенник испарился и больше не отвечал на звонки.
Сейчас обстоятельства преступления устанавливаются полицией. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU