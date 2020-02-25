Челябинский предприниматель стал жертвой мошенников

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:35:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ни денег, ни работы: мошенники обманули челябинского предпринимателя на 100 тысяч рублей. Подробностями неудачной сделки с изданием «Полит74» поделились в пресс-службе МВД Челябинской области.

Мужчина стал жертвой обмана, когда искал бригаду сварщиков в интернете. Позвонив на номер одного из объявлений, предпринимателю стали рассказывать о шикарной команде специалистов, которые готовы приступить к работам сразу после получения командировочных. Однако, сразу после получения 100 тысяч рублей предоплаты, мошенник испарился и больше не отвечал на звонки.

Сейчас обстоятельства преступления устанавливаются полицией. Правоохранителями возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU