В Челябинске жулики украли с банковской карты 50 тысяч

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:56:30+03:00

Мошенники без устали воруют деньги с наших банковских карт. И мы ведемся на их уловки. Фото: Мария ОСИПОВА

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На крючок телефонных мошенников попался 41-летний житель Челябинска. Как он рассказал полицейским, на мобильный ему позвонил незнакомец и представился работником банка. Он сообщил, что зафиксированы попытки взлома банковской карте. Чтобы сохранить деньги, нужно… перевести их на новый счет, открытый в этом же банке. Для совершения операции по переводу держатель карты должен прислать реквизиты «пластика» и сообщить код, присланный в SMS-сообщении.

В этот момент на карте челябинца лежало около 50 тыс. руб. Не чуя подвоха, он выдал все данные. Деньги со счета тут же списались. «Заботливый сотрудник банка» больше на связь не выходил.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мошенник может провести за решеткой до шести лет.

Кстати, в полиции заявляют, что случаев мошенничества с пластиковыми картами банков все больше. Если вам звонят незнакомцы и убеждают перевести ваши деньги, помните:

1. Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС-ках. Так действуют только мошенники.

2. Полиция не выплачивают компенсаций за купленные БАДы, лекарства, медицинские услуги или иной ущерб. Так действуют только мошенники. Не попадайте на уловки незнакомцев, даже если они называют вас по имени и отчеству. Не отправляйте никуда свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU