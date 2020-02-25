2020-02-25T16:19:39+03:00
Спорт

В Лос-Анджелесе задержали боксера Сергея Ковалева

Бывшего чемпиона мира подозревают в пьяном вождении
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Сам боксер не рассказал подробностей происшествияСам боксер не рассказал подробностей происшествияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Челябинского боксера и бывшего чемпиона мира Сергея Ковалева задержала полиция Лос-Анджелеса. По информации спортивного отдела издания TMZ, спортсмена поймали на пьяном вождении.

Один из патрулей штата Калифорния остановил машину боксера в два часа ночи 24 февраля по местному времени. Из-за подозрения в пьяной езде, Ковалева на несколько часов увезли в участок, однако, как утверждает издание, уже утром спортсмен вышел на свободу.

На данный момент, неизвестно действительно ли задержали спортсмена. Промоутер Ковалева Кэти Дува отклонилась от ответа, однако произошедшее подтвердили несколько авторитетных изданий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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