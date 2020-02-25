В Лос-Анджелесе задержали боксера Сергея Ковалева
Челябинского боксера и бывшего чемпиона мира Сергея Ковалева задержала полиция Лос-Анджелеса. По информации спортивного отдела издания TMZ, спортсмена поймали на пьяном вождении.
Один из патрулей штата Калифорния остановил машину боксера в два часа ночи 24 февраля по местному времени. Из-за подозрения в пьяной езде, Ковалева на несколько часов увезли в участок, однако, как утверждает издание, уже утром спортсмен вышел на свободу.
На данный момент, неизвестно действительно ли задержали спортсмена. Промоутер Ковалева Кэти Дува отклонилась от ответа, однако произошедшее подтвердили несколько авторитетных изданий.
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ИСТОЧНИК KP.RU