2020-02-25T17:54:56+03:00
Общество

Воспитанникам спорткомплекса в Челябинске предложили «бегать на улице»

Сотрудники учреждения и мэрии приводят разные версии происходящего
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Во дворце дети занимались футболом и легкой атлетикойВо дворце дети занимались футболом и легкой атлетикойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Все для молодых спортсменов: воспитанникам спортивного дворца «Метар-спорт» в Челябинске предложили заниматься на улице. Такую альтернативу высказало руководство комплекса из-за закрытия учреждения.

Как сообщает издание «Курс дела», изначально информация о том, что в дворце прекратятся занятия, появилась в группе «Подслушано ЧМЗ Official». В качестве причины закрытия называлось плохое состояние помещений. Несмотря на это, директор учреждения Дмитрий Шестаев в разговоре с журналистами рассказал, что некоторые объекты дворца, такие как манеж, специально покупали в качестве быстровозводимых модулей.

При этом, в городской администрации поделились совершенно другой информацией. Сотрудники мэрии заявили, что помещения дворца в полном порядке, а сам комплекс закрывался из-за карантина и эпидемии гриппа и ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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