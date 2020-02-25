Да будет свет: челябинские поселки осветят фонарями

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:50:28+03:00

Проблемы со светом в частном секторе тянуться еще с времен прошлых губернаторов. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

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Проблему освещения улиц в челябинских поселках начнут решать уже в этом году. Сам губернатор Алексей Текслер уже не раз обещал разобраться с отсутствием фонарей в частном секторе.

Как выяснило издание «Медиазавод», основная проблема состоит в том, что за освещение отвечают не главы районов, а мэрия. Именно городское управление дорожного хозяйства решает участки, где установят фонари.

— Строительство, содержание наружного освещения на территории города Челябинска относится к полномочиям комитета дорожного хозяйства администрации города при условии наличия наружного освещения в перечне имущества муниципальной казны города Челябинска, — цитирует издание главу Курчатовского района Сергея Антипова.

Именно поэтому, пока проблема будет решаться точечно. Уже в 2020 году во всех районах Челябинска появится освещение на многих участках. Где-то на одном доме, а где-то на целой улице. Всего запланировано от шести до двадцати объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU