Да будет свет: челябинские поселки осветят фонарями
Проблему освещения улиц в челябинских поселках начнут решать уже в этом году. Сам губернатор Алексей Текслер уже не раз обещал разобраться с отсутствием фонарей в частном секторе.
Как выяснило издание «Медиазавод», основная проблема состоит в том, что за освещение отвечают не главы районов, а мэрия. Именно городское управление дорожного хозяйства решает участки, где установят фонари.
— Строительство, содержание наружного освещения на территории города Челябинска относится к полномочиям комитета дорожного хозяйства администрации города при условии наличия наружного освещения в перечне имущества муниципальной казны города Челябинска, — цитирует издание главу Курчатовского района Сергея Антипова.
Именно поэтому, пока проблема будет решаться точечно. Уже в 2020 году во всех районах Челябинска появится освещение на многих участках. Где-то на одном доме, а где-то на целой улице. Всего запланировано от шести до двадцати объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU