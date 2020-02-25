2020-02-25T19:21:08+03:00
Происшествия

Сгоревшие машины на подземке в Челябинске могли поджечь

В сетях появилось видео с камер наблюдения
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Злоумышленника поймали на видео. Фото: кадр из видеороликаЗлоумышленника поймали на видео. Фото: кадр из видеоролика
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Пожар на подземной парковке в Челябинске мог быть умышленным. Пользователи социальных сетей заметили поджигателя на кадрах с камер видеонаблюдения.

Возможный виновник пожара на парковке в Челябинске.Автор: no_criminal, instagram.com

На ролике можно заметить, как неизвестный мужчина идет к двум легковушкам. После того, как машины возгораются, злоумышленник сразу начинает убегать. Вероятно, это могут быть те автомобили, которые сотрудники МЧС увидели абсолютно выгоревшими.

Как рассказали работники экстренных служб, пожарная сигнализация на стоянке была выключена. Вероятно, ее также мог отключить злоумышленник, чтобы успеть убежать с парковки. Сейчас региональное управление МЧС проводит свою проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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