Исход встречи «Трактора» и «Динамо» решился в овертайме

25 Февр. 2020 2020-02-25T22:11:19+03:00

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Игра с москвичами фактически решала останутся ли «медведи» на последнем 12-ом месте в Восточной конференции чемпионата КХЛ. Дело в том, что за две игры до конца «регулярки» отставание от идущего впереди «Адмирала» было три очка. Поражение в матче с «Динамо» делало оставшуюся игру с магнитогорским «Металлургом» (27 февраля) ничего не определяющей...

И «Трактор» открыл счет в середине первого периода. Очередным голом отметился североамериканец со вторым белорусским гражданством Ник Бэйлен. На пятой минуте второго периода бело-голубые отыгрались, а чуть позже вышли вперед — 2:1.

В начале третьего отрезка матча букмекеры с чего-то перепугались и ставки на победу «Трактора» упали до 1:24.

В конце периода черно-белые получили возможность две минуты сыграть в большинстве. «Медведи», вероятно поняв, что «или сейчас или никогда» бросились на штурм. Но, к сожалению, безрезультатно. И еще две минуты штрафа у «Динамо» и очередной шанс у челябинцев, которым воспользовался Андрей Попов — 2:2. Равный счет в основное время. А в овертайме динамовцы вырывают таки победу. «Трактор» зарабатывает один бал, и теперь отстает от «Адмирала» на два очка.

Займет ли Челябинск последнее место? Все будет зависеть от исхода матча того же «Адмирала» (26 февраля), и игры «Трактора» с Магниткой (27 февраля). К слову «Металлург» уже обеспечил себе место в плей-офф.

ИСТОЧНИК KP.RU