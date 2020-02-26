2020-02-26T06:51:38+03:00
Общество

«Самим-то не смешно?!»: крепость из черного снега строят для Масленицы в Челябинской области

Пользователи соцсети раскритиковали затею
Ирина КАРЕЛИНА
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Строительство снежной крепости в поселке Тургояк. Фото: vk.com/chp_miassСтроительство снежной крепости в поселке Тургояк. Фото: vk.com/chp_miass
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Масленичный городок появится в поселке Тургояк Челябинской области. В нем будут снежные фигуры и даже крепость из снежных блоков. Организаторы готовят развлечение для гостей праздника — взятие крепости. Ее строительством занимаются волонтеры. Они же выкладывают фото процесса в соцсети. Интернет-пользователи посмеялись над крепостью из черного снега.

— Самим-то не смешно? Одна грязюка! — написала в группе «ЧП Миасс» Евгения Полякова.

— Для штурма крепости из грязи рядом нужно построить баню и прачечную. Или химчистку на колесах, — добавила Тамара Власова.

Строительство снежной крепости в поселке Тургояк. Фото: vk.com/chp_miass

Строительство снежной крепости в поселке Тургояк. Фото: vk.com/chp_miass

Впрочем, есть и те, кто похвалил затею:

— Молодцы все, кто творит радость для людей! А смельчаки для штурма найдутся обязательно! — высказалась Тамара Елизарова.

А строители, кажется, и не обращают внимание на негативные отзывы.

— Вот это крееееепость растет! — пишут они в соцсети и выкладывают фото. — Опробовали подъемный кран для блоков — классная вещь. Теперь возведение стало легким занятием. Всех приглашаем к строительству на Масленичной площадке (поляна у пешеходного моста, между ул. Спартака, тропой Здоровья и рекой Миасс) с 10 до 18 часов 26 и 27 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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