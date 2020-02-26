«Магазин с голыми попками» возмутил жительницу Челябинской области

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:41:22+03:00

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Увидев оригинальное оформление витрины, маме из Магнитогорска пришлось закрывать глаза ребенку. Вот что она пишет в соцсети:

— Пошли мы с шестилетней дочей утром в ТРК. Нужен был банкомат. Идем и тут бац — магазин с голыми попками. Я закрыла доче глаза. Ну не гоже ребенку такое видеть! — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Отметим, что магазин, чья витрина попала в кадр, на тот момент был закрыт. Верояно, продавцы не успели переодеть манекены накануне и отвернули их в сторону зала — ведь вид спереди мог шокировать впечатлительных людей еще больше.

Витрина магазина в Магнитогорске. Фото: vk.com/magnitkacity

Подписчики паблика посмеялись над автором поста.

— Так это же манекены, а не реальные люди! Что в этом такого? Тогда и кукол раздевать доче не разрешайте. Там тоже могут быть голые части тела, — пишут люди в комментариях.

Но стоит признать, что такая витрина выглядит неэстетично, и кто-то может посчитать это неуважением к посетителям ТРК.

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ИСТОЧНИК KP.RU