«Мужчины, не злите женщин!»: жительница Челябинской области разбила машину молотком

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:04:31+03:00

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Житель Копейска снял из окна своего дома странное происшествие: женщина вышла из подъезда, подошла к машине и стала стучать по ней молотком. Сначала она била по капоту, потом по стеклам. Через минуту она, кажется, успокоилась и вернулась обратно в подъезд дома №30 по улице Славы.

Подписчики паблика «Копейск [В]Теме» в ВК, где опубликовали видео, предположили, что это месть.

— Явно последствия празднования 23 февраля… Мужчины, не злите женщин, — прокомментировала Ирина Глазунова.

— Ревность, — решили женщины

— Битва за парковочное место, — предположили мужчины.

Истинные мотивы поступка дамы с молотком пока неизвестны. Потерпевший с заявлением в полицию не обращался.

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ИСТОЧНИК KP.RU