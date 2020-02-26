2020-02-26T09:02:33+03:00
Общество

Крупный ТРК в Челябинской области оказался в одном ряду с «Зимней вишней»

Посетители развлекались и делали покупки в густом запахе гари
Ирина ГОЛЛАЙ
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Пожарных у ТРК никто не встречал. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.Пожарных у ТРК никто не встречал. Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области.
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ТРК «Слава» — самый большой в Копейске. Во вторник вечером, 25 февраля, здесь случился пожар. Так как в здании постоянно находятся тысячи человек, пожарные дали инциденту повышенный номер сложности и бросились выполнять непростую работу. Происходящее внутри здания пожарных ошеломило.

— Комплекс работал в штатном режиме. Люди спокойно входили и выходили из здания, хотя внутри стоял устойчивый запах гари. У входа пожарных, как требуется по инструкции, никто не встречал. И только магазин «Spar» эвакуировал покупателей и опустил противопожарные рольставни, — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На это раз все обошлось. Пожар возник в подсобном помещении. Рабочие вели сварку и от случайной искры загорелась ветошь. Сварщики сами потушили огонь, однако запах отравил воздух по всему комплексу.

— Повезло, сварщики справились сами. Хотя в большинстве случаев виновники в панике убегают, а огонь идет дальше, — говорят в МЧС.

Сейчас сотрудники ведомства проверяют, почему в комплексе не объявили эвакуацию посетителей. Ведь, сложись все по-другому, и «Слава» могла повторить судьбу «Зимней вишни», где во время пожара погибли 60 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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