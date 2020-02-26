Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:17:13+03:00

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Если ехать по проспекту Ленина от площади Революции до Алого поля, перед памятником Орленку есть скошенный поворот на улицу Красная. Во время «дорожной революции» его проложили на месте газона и тихого уголка со скамейками. Теперь газончик решили вернуть, сообщает пресс-служба администрации города.

Власти планируют убрать дополнительный поворот и разбить на его месте маленький сквер. И спрашивают совета у горожан. Голосование по этому поводу уже открыто на портале «Активный житель 74».

Ожидается, что идею властей, прежде всего, поддержат местные пешеходы. Именно им отворот значительно осложняет жизнь — переходить его неудобно.

Кстати, ради дороги в 2017 году строители пустили под топор легендарную даурскую лиственницу.

Отдать свой голос можно до 6 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU