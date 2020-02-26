Поворот направо у памятника Орленку в Челябинске снова перекроят
Если ехать по проспекту Ленина от площади Революции до Алого поля, перед памятником Орленку есть скошенный поворот на улицу Красная. Во время «дорожной революции» его проложили на месте газона и тихого уголка со скамейками. Теперь газончик решили вернуть, сообщает пресс-служба администрации города.
Власти планируют убрать дополнительный поворот и разбить на его месте маленький сквер. И спрашивают совета у горожан. Голосование по этому поводу уже открыто на портале «Активный житель 74».
Ожидается, что идею властей, прежде всего, поддержат местные пешеходы. Именно им отворот значительно осложняет жизнь — переходить его неудобно.
Кстати, ради дороги в 2017 году строители пустили под топор легендарную даурскую лиственницу.
Отдать свой голос можно до 6 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU