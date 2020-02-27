Гонками со стрельбой закончилась поездка бесправника по дорогам Челябинской области
Подозрительную машину сотрудники ГИБДД заметили на 31-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу». И очень долго пытались ее остановить. Сначала по-хорошему, а потом решились на жесткие меры. Как это было, можно увидеть на записи камеры видеорегистратора.
— Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не подчинился требованиям сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Экипаж начал преследование. Сначала инспекторы повторяли свое требование по громкой связи, а потом решились применить табельное оружие. Машина несла угрозу для других участников движения, — замечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Машину все-таки остановили. За рулем сидел 20-летний бесправник из Свердловской области.
Парню грозит арест на 15 суток.
Погоня за хулиганом под Челябинском.Видео: ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU