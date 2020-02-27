2020-02-27T15:12:18+03:00
Происшествия

Гонками со стрельбой закончилась поездка бесправника по дорогам Челябинской области

Чтобы остановить невменяемую машину, сотрудник ГИБДД открыл огонь
Лидия ПЕСКОВА
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Паренек без прав не сумел оторваться от ГИБДД и теперь будет наказан.Паренек без прав не сумел оторваться от ГИБДД и теперь будет наказан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Подозрительную машину сотрудники ГИБДД заметили на 31-м километре автодороги «подъезд к Екатеринбургу». И очень долго пытались ее остановить. Сначала по-хорошему, а потом решились на жесткие меры. Как это было, можно увидеть на записи камеры видеорегистратора.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не подчинился требованиям сотрудников полиции об остановке и продолжил движение. Экипаж начал преследование. Сначала инспекторы повторяли свое требование по громкой связи, а потом решились применить табельное оружие. Машина несла угрозу для других участников движения, — замечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Машину все-таки остановили. За рулем сидел 20-летний бесправник из Свердловской области.

Парню грозит арест на 15 суток.

Погоня за хулиганом под Челябинском.Видео: ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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