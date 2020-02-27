В Челябинске принят закон по поддержке молодых врачей

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:15:29+03:00

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Жилье и миллион в придачу: депутаты заксобрания Челябинской области единогласно приняли закон по поддержке молодых врачей. Так, чиновники планируют решить проблему персонала в маленьких городах.

— Дефицит работников у нас почти 3 тысячи работников. Не хватает и врачей, и сотрудников. При чем эта проблема касается не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов, — отметил председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев.

Теперь если молодые выпускники, проработавшие пять лет в городе с населением меньше 300 тысяч человек, смогут получить сертификат на получение квартиры. При чем, жилье врачи смогут получить в любом городе области. Единственное ограничение — количество метров на человека.

Кроме того, чиновники позаботились и о врачах программы «Земский доктор», которые будут работать в поселках. Уже с 2020 года эти специалисты будут получать квартиру, а также один миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU