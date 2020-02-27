В Челябинске принят закон по поддержке молодых врачей
Жилье и миллион в придачу: депутаты заксобрания Челябинской области единогласно приняли закон по поддержке молодых врачей. Так, чиновники планируют решить проблему персонала в маленьких городах.
— Дефицит работников у нас почти 3 тысячи работников. Не хватает и врачей, и сотрудников. При чем эта проблема касается не только крупных городов, но и небольших населенных пунктов, — отметил председатель комитета по социальной политике Александр Журавлев.
Теперь если молодые выпускники, проработавшие пять лет в городе с населением меньше 300 тысяч человек, смогут получить сертификат на получение квартиры. При чем, жилье врачи смогут получить в любом городе области. Единственное ограничение — количество метров на человека.
Кроме того, чиновники позаботились и о врачах программы «Земский доктор», которые будут работать в поселках. Уже с 2020 года эти специалисты будут получать квартиру, а также один миллион рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем этой трагедии?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU