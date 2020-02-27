В Челябинской области могут повысить зарплаты

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:01:40+03:00

Помогать в этом будет бизнес и региональное правительство

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Жители Челябинской области будут зарабатывать почти в полтора раза, чем сейчас. Для этого губернатор Алексей Текслер заручился помощью бизнеса.

По мнению главы региона, на Южном Урале уже есть огромное число квалифицированных работников. Проблема лишь в том, что для на них не хватает денег и мест. Именно поэтому губернатор намерен использовать для этого инвестиции от бизнеса, а также средства для нацпроектов.

— Мы можем произвести любую продукцию. Надо использовать наши мощные ресурсы и наращивать новые. Вся кооперация должна строиться на качестве и конкурентных ценах. Действовать нужно динамично, поэтому предлагаю в марте рассмотреть возможность подписать дополнительное соглашение. Инвестиции в человека — успех любого бизнеса, — цитирует издание «Полит74» Алексея Текслера.

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ИСТОЧНИК KP.RU