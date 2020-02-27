16 героев: смелых жителей Челябинской области отметили на специальной карте
Сразу 16: на интерактивную «Карту героев», которая собирает истории смелых россиян, попали жители Челябинской области. Среди южноуральцев есть как современные граждане, так и те, кто совершил подвиг в прошлом.
Проект запустился совсем недавно — 20 февраля. До этого авторы карты уже выпускали книгу о современных детях-героях. Там, кстати, были восемь ребят из Челябинской области. Однако новые технологии позволяют пользователям самим рассказывать истории о смелых граждан. Для этого на сайте есть форма обратной связи.
— Мы на протяжении семи лет каждый день пишем о людях, которые спасают других, помогают им, вдохновляют жить — всех их мы считаем настоящими героями. В большинстве своем они люди скромные и предпочитают о своем подвиге не распространяться. Но неравнодушное поведение не станет нормой, если его не демонстрировать, — цитирует издание «Хорошие новости» директора АНО «Подвиги» Наталью Широкову.
Сейчас среди героев есть такие горожане как экоактивист Дмитрий Закарлюкин, лечащий бездомных фельдшер Евгений Косовских, а также Сергей Синяков, который спасал заключенных из советских концлагерей.
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ИСТОЧНИК KP.RU