«Вода лилась с крыши потоком»: девушка с ДЦП из Златоуста застряла в затопленной квартире

27 Февр. 2020 2020-02-27T19:17:30+03:00

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В Челябинской области девушка с ДЦП уже два месяца не может выйти из собственной квартиры. В доме давно не работает лифт, а с крыши стекает настоящий водопад от тающего снега.

История началась еще с того, как девушка получала квартиру в Златоусте. Городская администрация выделила квартиру инвалиду I группы Алена Шунина и ее маме, правда новое жилье оказалось в бывшем общежитии. Все бы ничего, но комната оказалась на девятом этаже. При этом в доме не работает лифт, из-за чего девушку стало практически невозможно выводить на прогулку. Финальным же аккордом стал потолок, на который с крыши начала стекать вода.

— Вода лилась с крыши потоком, дома никого не было, Алена ползла к телефону, чтобы вызвать помощь. На наши жалобы глава управляющей компании даже не поднялся в квартиру, вместо этого выслал рулон пленки, — рассказала общественной организации «Гражданский патруль» мать Алены Светлана.

В администрации Златоуста отметили, что состояние крыши признано удовлетворительным, хотя фотографии говорят об обратном. Однако общественники намерены требовать ремонта как лифта, так и квартиры. Помимо обращения в прокуратуру, активисты также готовят иск в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU