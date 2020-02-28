«Чтобы ездить в больницу и не быть обузой родителям»: жители Челябинской области собирают деньги на машину для инвалида

28 Февр. 2020 2020-02-28T04:03:53+03:00

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Юрий Коровин весной 2019 года попал в ДТП. Из-за перелома позвоночника теперь он вынужден передвигаться в инвалидном кресле. У него есть шанс снова встать на ноги — уже вернулась чувствительность к коленям. Но в поселке Магнитка, где живет мужчина, нет больницы, где можно хотя бы сдать анализы для реабилитации. Для этого надо постоянно ездить за 20 км от дома. До места реабилитации тоже добираться проблематично.

— На общественном транспорте не наездишься, так как он не приспособлен для колясочников, — говорит Юрий. — Хочется не быть обузой для родителей: самому справляться, а не чтобы они меня везде возили. А еще автомобиль даст мне возможность работать таксистом.

Узнав о проблеме молодого мужчины, жители поселка решили ему помочь и скинуться деньгами кто сколько сможет. Общественники федерального движения “Гражданский патруль» поддержали их инициативу и объявили сбор средств в интернете.

Хороший и удобный автомобиль для колясочника с ручным управлением стоит около 600 тыс. руб. Реквизиты для финасовой помощи опубликованы в группе «ВКонтакте».

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ИСТОЧНИК KP.RU