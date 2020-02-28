В Челябинске активисты ОНФ просят наказать виновных в свалке снега у домов и воды

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:00:47+03:00

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Горожане уже возмущались, когда дорожные рабочие сваливали грязный снег с дорог в реку. Теперь в проблему включились активисты ОНФ: грязные кучи появились на берегу Первого озера и на ул. Радонежской.

По данным публичной кадастровой карты, земельный участок под полигоном для снега на озерном берегу не поставлен на учет как полигон. А дома расположены всего в ста метрах от снежных завалов. Весной строения «поплывут»: вода обязательно придет в подвалы.

Большой потоп ожидается и на ул. Радонежской. Арендаторы рынка поблизости каждый год терпят колоссальный ущерб.

— Мы просим прокуратуру обратить внимание на нарушения требований по охране окружающей среды. Снегосвалкам не место в водоохранных зонах. Полигон должен иметь твердое покрытие, исключающее попадание талых вод на рельеф. Нужны водосборные лотки и система поставки талой воды на локальные очистные сооружения; обязательно ограждение площади по периметру, КПП. В Челябинске нарушены все требования, — заявил эксперт ОНФ по региону Виталий Вороной.

ИСТОЧНИК KP.RU