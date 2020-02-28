2020-02-28T08:51:14+03:00
Общество

В Челябинске власти помогут вдовцу из Азербайджана оставить себе четырех детей

«Комсомолка» узнала, почему у отца нет прав на наследников
Инна КУМЕЙКО
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Российское гражданство - заветная мечта многодетного отца из Азербайджана. Фото: Архив "КП".Российское гражданство - заветная мечта многодетного отца из Азербайджана. Фото: Архив "КП".
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На горестное письмо от Габиля Насреддина Оглы отреагировала Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

К властям региона гражданин Азербайджана обратился к просьбой не отнимать у него четырех детей. В Челябинске он 17 лет жил в гражданском браке с любимой женщиной. Четверо детей росли в полной семье, в заботе и ласке.

Но в феврале многодетная мама скончалась. И Габиль встревожился: у всех его наследников в свидетельствах о рождении в графе «Отец» стоит прочерк. По закону дети считаются сиротами.

— Мои дети для меня все. Без них моя жизнь не имеет смысла. Всю жизнь я заботился о них, воспитывал. Прошу помощи в получении гражданства РФ, чтобы я был с детьми до конца своих дней, — просит многодетный отец. И готов доказать кровные узы с детьми с помощью фотографий, показаний свидетелей.

Детский омбудсмен Евгения Майорова ждет на прием многодетного отца в понедельник, 2 марта: «Друзья, я созвонилась с Габиль Насреддин Оглы и жду его на встречу! Буду держать вас в курсе».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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