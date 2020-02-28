В мэрии Челябинска рассказали, как боролись с последствиями снегопада
Сутки назад в Челябинске выпала почти месячная норма осадков. С сугробами подрядчики по дорожной уборке воюют до сих пор.
По данным пресс-службы администрации Челябинска, в ночь на пятницу, 28 февраля, на дорогах города работало 212 единиц сненоуборочной техники. Лопатами махали 95 дорожных рабочих.
Реагентами подрядчики обрабатывали только опасные участки с накатом и гололедом.
— В приоритете — раздвижка снежных валов, расчистка тротуаров, остановочных площадок и пешеходных переходов, и вывоз снега. За ночь на полигон вывезено почти 5200 т. снега, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе.
Но до сих пор не очищены от снега остановки и подходы к ним. Например, по Свердловскому проспекту на остановке «Дворец спорта «Юность» в сторону пр. Ленина пассажиров высаживают в глубокие сугробы.
На ул. Братьев Кашириных, на остановке «Поселок Бабушкина», люди бегут к автобусам, увязая в снежной «каше».
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