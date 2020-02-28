В мэрии Челябинска рассказали, как боролись с последствиями снегопада

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:14:07+03:00

Всю ночь в Челябинске подрядчики боролись с выпавшим снегом. Но пока не победили. Фото: пресс-служба администрации города.

До сих пор остановки вдоль гостевых маршрутов не очищены от завалов

Изменить размер текста: A A

Сутки назад в Челябинске выпала почти месячная норма осадков. С сугробами подрядчики по дорожной уборке воюют до сих пор.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, в ночь на пятницу, 28 февраля, на дорогах города работало 212 единиц сненоуборочной техники. Лопатами махали 95 дорожных рабочих.

Реагентами подрядчики обрабатывали только опасные участки с накатом и гололедом.

— В приоритете — раздвижка снежных валов, расчистка тротуаров, остановочных площадок и пешеходных переходов, и вывоз снега. За ночь на полигон вывезено почти 5200 т. снега, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе.

Но до сих пор не очищены от снега остановки и подходы к ним. Например, по Свердловскому проспекту на остановке «Дворец спорта «Юность» в сторону пр. Ленина пассажиров высаживают в глубокие сугробы.

На ул. Братьев Кашириных, на остановке «Поселок Бабушкина», люди бегут к автобусам, увязая в снежной «каше».

Читайте также:

«Не чистят — не нравится, чистят — опять не так»: снегопад поссорил жителей Челябинска. Соцсети заполонили жалобы на уборку снега (подробнее).

В Челябинске активисты ОНФ просят наказать виновных в свалке снега у домов и воды. Берег Первого озера и улица Радонежская «поплывут» весной (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU