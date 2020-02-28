2020-02-28T09:14:07+03:00
Общество

В мэрии Челябинска рассказали, как боролись с последствиями снегопада

До сих пор остановки вдоль гостевых маршрутов не очищены от завалов
Инна КУМЕЙКО
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Всю ночь в Челябинске подрядчики боролись с выпавшим снегом. Но пока не победили. Фото: пресс-служба администрации города.Всю ночь в Челябинске подрядчики боролись с выпавшим снегом. Но пока не победили. Фото: пресс-служба администрации города.
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Сутки назад в Челябинске выпала почти месячная норма осадков. С сугробами подрядчики по дорожной уборке воюют до сих пор.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, в ночь на пятницу, 28 февраля, на дорогах города работало 212 единиц сненоуборочной техники. Лопатами махали 95 дорожных рабочих.

Реагентами подрядчики обрабатывали только опасные участки с накатом и гололедом.

— В приоритете — раздвижка снежных валов, расчистка тротуаров, остановочных площадок и пешеходных переходов, и вывоз снега. За ночь на полигон вывезено почти 5200 т. снега, — пояснили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе.

Но до сих пор не очищены от снега остановки и подходы к ним. Например, по Свердловскому проспекту на остановке «Дворец спорта «Юность» в сторону пр. Ленина пассажиров высаживают в глубокие сугробы.

На ул. Братьев Кашириных, на остановке «Поселок Бабушкина», люди бегут к автобусам, увязая в снежной «каше».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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